Enfield Borough lige iyi başladı 2-1 -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
18 Ağustos 2017 - İngiltere’de yaşayan toplumumuz ‘Ankara Anlaşması’ hakkında ne düşünüyor?
16 Ağustos 2017 - Nükleer savaş mı?
16 Ağustos 2017 - “Bu bayramı birlikte kutlayalım”
15 Ağustos 2017 - “Sizi tanıyoruz, siz yakmayı iyi bilirsiniz!”
15 Ağustos 2017 - Kıbrıslı Mehmet Hüseyin 50 yıl sonra oğluna kavuştu (Video)
Home / Spor / Enfield Borough lige iyi başladı 2-1

Enfield Borough lige iyi başladı 2-1

— 19 Ağustos 2017

 

Türk futbolcu, yönetici ve menajerlerin görev aldığı takımlar arasında haftayı galibiyetle kapatan iki takım oldu.

Spartan South Midland League Division One’da Josef Salih’in başkanı olduğu Enfield Borough ikinci maçını da kazandı. Borough sahasında, Harefield United’a 2-1 galip geldi.

İngiltere League One’da ise Walsall, sahasında Oldham’ı 2-1 yenerken son golü Erhun Öztümer attı. Temsilcilerimizin aldığı diğer sonuçlar şöyle:

Sky Bet Championship: Millwall-Bolton: 1-1 (Jem Karacan Bolton’da oynadı), Sky Bet League Two: Cheltenham Town-Crawley Town: 1-0 (Yusuf ve Aryan, Crawley Town’da yedek), Spartan South Midland League Divison One: Brimsdown Doğan-Ampthill Town: 0-2 (Brimsdown Manajer Halil Hassan), Ware FC-Molden &Tiptree: 0-1 (Menajer Kem Kemal, Başkan İnanç-Mehmet Elitok), Waltham Forest-West Essex: 0-2 (Başkan Turgut Esendağlı)

Haber Okunma Sayısı: 145
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

17 Ağustos 2017 Perşembe
Sayı 859

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close