Enfield Borough lige iyi başladı 2-1

Asitli saldırının şüphelisi aranıyor— 19 Ağustos 2017
Polis, Doğu Londra’da asit kullanarak soygun yapmak isteyen bir kişinin peşine düştü.
Türk futbolcu, yönetici ve menajerlerin görev aldığı takımlar arasında haftayı galibiyetle kapatan iki takım oldu.
Spartan South Midland League Division One’da Josef Salih’in başkanı olduğu Enfield Borough ikinci maçını da kazandı. Borough sahasında, Harefield United’a 2-1 galip geldi.
İngiltere League One’da ise Walsall, sahasında Oldham’ı 2-1 yenerken son golü Erhun Öztümer attı. Temsilcilerimizin aldığı diğer sonuçlar şöyle:
Sky Bet Championship: Millwall-Bolton: 1-1 (Jem Karacan Bolton’da oynadı), Sky Bet League Two: Cheltenham Town-Crawley Town: 1-0 (Yusuf ve Aryan, Crawley Town’da yedek), Spartan South Midland League Divison One: Brimsdown Doğan-Ampthill Town: 0-2 (Brimsdown Manajer Halil Hassan), Ware FC-Molden &Tiptree: 0-1 (Menajer Kem Kemal, Başkan İnanç-Mehmet Elitok), Waltham Forest-West Essex: 0-2 (Başkan Turgut Esendağlı)
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