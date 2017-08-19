Enfield Borough lige iyi başladı 2-1

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı bulunan gümrüksüz satış mağazalarının yönetmeliği değişti. Yeni yönetmelik, Free Shop (Duty Free) mağazalarını, gemilere satış mağazalarını ve uçakta satış mağazalarını kapsayacak. Türkiye’de Bakanlık kararı ile 8 Ağustos 2017 Salı günü yayınlanan Resmi Gazete de ki yeni yönetmeliğe göre gümrüksüz satış mağazalarından Türkiye’ye giderken en fazla…