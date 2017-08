İngiliz firma bayan çanta ve cüzdan talep ediyor

İngiltere merkezli olup hem iç piyasa hem de ABD ve Kanada’ya ihracat yapan bir bayan giyim ve aksesuarları satıcısı firma, bayan çantaları, cüzdanları vb ürünler konusunda tedarikiler aramaktadır.

Dear Sir/Madam,

We are the UK based company that would like to add Fiorella product range to our portfolio.

We export most of our goods to the US and Canadian markets.

Please advise what would be the possibilities and terms and conditions for such a cooperation?

Thank you very much!

Kind regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/361727_womens-bags-purses-offer-request-from-united-kingdom

(DÜNYA.COM)