İngiliz firma gelinlik çeşitleri ve aksesuarlarıyla ilgileniyor
— 19 Ağustos 2017
İngiltere’de gelinlik çeşitleri ve aksesuarları mağazası, yeni tedarikçiler aradıklarını belirterek Türk firmalardan ürün katalogları ve fiyat listeleri talep etmiştir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Hello
looking for new suppliers for our shop in London, UK.
would appreciate see Bridal products and prices
thanks
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/361652_bridals-needed-in-uk
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
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(DÜNYA.COM)
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