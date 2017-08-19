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Nills’s Furniture ile hak ettiğiniz evin kapılarını açın

— 19 Ağustos 2017

Hüseyin Osoy

İNGİLTERE’DE mobilya anlamında kalite, zarafet ve bütçe uygunluğunda rakipsizliğini koruyan Nill’s Furniture, yeni sezona yaklaşırken müşterilerine geri çevrilmeyecek tekliflerle geliyor.

Dünya kalite standartları çerçevesinde üretim yaparak, ürün yapısı, kalitesi, dağıtım ağı satış ve satış sonrası hizmet anlayışı ile tüketici ihtiyaçları ve mutluluğu ön planda tutan Nill’s Furniture Design yüzlerce ürünü, hızlı bir şekilde Türkiye, İngiltere ve dünya mobilya pazarında başarılı ve çözüm odaklı bir şekilde sizlerle buluştururken, her sezona özgü promosyonlarıyla da müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

HER AYA ÖZGÜN YENİ KAMPANYA

Londra Gazete’ye konuşan Nill’s Furniture direktörü Hüseyin Osoy, Nill’s Furniture’nin senelerdir değişmeyen kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ardındaki sebepleri anlattı.

“Biz senelerdir, her zaman müşteri odaklı ve onların ihtiyaçlarına cevap verme temeliyle inşa ettiğimiz vizyonumuzla işimizi severek yapıyoruz. Kullandığımız malzemelerde ahşabımızdan dekorlarımıza kadar her noktada kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz. Bu da müşteri memnuniyetine yansıyor tabii ki.

Özellikle her ay müşterilerimize sunduğumuz özel kampanyalarımızla hediyelerimiz oluyor. Örneğin kimi zaman yatak odası alana hediye mobilyalarımız oluyor; yeni sezonla beraber yine müşterilerimizi düşünerek hazırladığımız kampanyalarımızı beğeniye sunacağız.”

“EV DÖŞEMEK SANATTIR”

Ev döşemenin narin ve hassas bir konu olduğunun altını çizen Osoy, stil danışmanları ve uzun yılların getirdiği tecrübelere dayanarak Nill’s Furniture çalışanlarının her zaman müşterileri ile bir aile bağı yarattığının altını çizerken, ev döşemenin sanat olduğunu da belirtiyor. Bu sebeple müşterilerinin zevklerine, kararlarına her zaman destek olmak için yılmadan çalıştıklarını da ekliyor.

Siz de Nill’s Furniture’nin eşsiz kalitesine göz atmak ve mevcut kampanyalardan yararlanmak için 273 Fore St, Edmonton, London N9 0PD adresini ziyaret edebilir veya 020 8884 1112 numaralı hattan kendilerine ulaşabilirsiniz.

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