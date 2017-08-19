Taylor Swift taciz iddiasıyla ilgili mahkemede savunma yaptı

2013 yılında albümün tanıtım çalışması sonrasında radyo programcısı David Mueller ile fotoğraf çekilirken elle taciz edildiğini bildiren pop yıldızı Taylor Swift, Denver Federal Mahkemesi’nde ifade verdi. Mahkemeye tanık olarak çağırılan 27 yaşındaki müzisyen, “Kesinlikle bir tacizdi ve uzun süren bir tacizdi. Eteğimin altından kalçamı sıktı. Geri çekilmeme rağmen bırakmadı. Şok ediciydi. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım” açıklamasını yaptı.

Eski radyo programcısı ve DJ kendisini mahkemede şu sözlerle savundu: Birileri, eğer benden uzaklaşmaya çalıştıysa bunu kanıtlayabilirdi. Belki el boğumlarım onun kaburgalarına değmiş olabilir. Ama fotoğrafçıya odaklandığım için o anda elimin nerede olduğundan emin değilim.