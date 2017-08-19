Tottenham’a Kolombiyalı savunmacı

Asitli saldırının şüphelisi aranıyor— 19 Ağustos 2017
Polis, Doğu Londra’da asit kullanarak soygun yapmak isteyen bir kişinin peşine düştü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez’i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax‘tan transfer edilen 21 yaşındaki Sanchez ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, İngiliz basını, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Tottenham‘ın kasasında bu transfer için 42 milyon sterlin çıkacağını öne sürdü.
Geçen sezon başında ülkesinin Atletico Nacional takımından Ajax‘a transfer olan Sanchez, Hollandaekibinde 47 maçta 7 gol attı. (HABERLER.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak