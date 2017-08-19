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U17 Milli Futbol Takımı, İngiltere’ye 3-2 yenildi

— 19 Ağustos 2017

U17 Milli Futbol Takımı, İngiltere‘de düzenlenen St George’s Park Turnuvası ilk maçında ev sahibi İngiltere‘ye 3-2 mağlup oldu. Çek Cumhuriyeti‘nde Ekim ayında yapılacak olan 2018 UEFA Avrupa Şampiyonası 1. eleme turuna katılacak olan U17 Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını bu kapsamda St George’s Park Turnuvası’na katılarak sürdürdü. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi İngiltere ile karşılaşan milliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlıların gollerini 43. dakikada Atalay Yıldırım ve 57. dakikada Ali Yavuz Kol attı. İngiltere‘nin golleri ise 12. dakikada (penaltıdan) ve 33. dakikada Rayhaan Tulloch ile 63. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında 20 Ağustos Pazar günü İS 18.00’de İtalya ile oynayacak. (İHA)

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