Kıbrıs müzakerelerinde Crans Montana sonrası belirsizlik sürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmeler sürerken, Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs sorununda yeni girişimler konusunda istekli görünmediği belirtiliyor.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın, Kıbrıs sorunundaki yeni girişimlere ilişkin açıklamaları gündemde.

Açıklamalarda, BM’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin topu, Kıbrıs’taki iki taraf attığı yorumunda bulunuluyor.

Rum Basını da BM temsilcileri tarafından ortaya konulan görüşlerin, Kıbrıs sorununa dinamik bir şekilde geri dönme isteksizliğini gösterdiğini kaydediyor.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı FarhanHaq’ın, “Kıbrıs’ın geleceğinin iki tarafın müzakerelerine bağlı olduğu, Kıbrıs sorununda yeni tur müzakerelerin olması durumunda BM’nin, görüşlerini açıkça dile getireceği” şeklinde açıklama yaptığı hatırlatılıyor.

Haq açıklamasında Kıbrıs’tan bahsetmek için yeni bir şeyin bulunmadığını belirtti ve Genel Sekreter Antonio Guterres ile Genel Sekreter’in eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarına da atıfta bulundu.

Haq, Kıbrıs’ın geleceğinin, iki tarafın kararlarına ve müzakerelerine bağlı olduğunu, BM’nin, süreci olumsuz etkileyecek bir şey söylemesinin söz konusu olmadığını da ifade etti.

Haq “bildiğiniz gibi bu aşamada, toparlama ve dinginlik dönemine girdik. Bunun ardından, taraflardan müzakereler için hazır bir şekilde dönmesini umut ediyoruz ve bekliyoruz” dedi.

Liderlerin, 4 Temmuz 2017 tarihli görüşmelerine ilişkin belgenin sızdırılması ve bu çerçevede BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’in 1960 İttifak Anlaşması düzeyinde asker sayısının azaltılmasını istemesinin ve bunun Guterres’in nihai görüşü olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Haq, sızdırılan belge ile ilgili yorum yapmayacağını ifade etti ve ayrıca diplomatik bir süreçte, pozisyonların taraflar arasındaki görüşmeler aracılığıyla geliştiğine de dikkati çekti. (HABERKIBRIS)