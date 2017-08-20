Erhun’lu Walsall, bir puanla döndü: 1-1

Küçük Julian da terör kurbanı— 20 Ağustos 2017
Barcelano’daki Las Ramblas Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör saldırısında 7 yaşındaki Julian Cadman da hayatını kaybetti.
İngiltere Sky Bet League One’da Walsall, Porstmouth deplasmanından bir puanla döndü.
Erhun Öztümer’in 90 dakika oynadığı ve paslarıyla dikkat çektiği karşılaşmanın ikinci yarısının başında Walsall 1-0 öne geçti. Buna ev sahibi takım 74’te karşılık verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçı 17 bin 198 futbolsever takip etti.
Walsall, 3 maçta 4 paunla 12’inci sırada yer aldı.
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