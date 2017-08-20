Karacanlı Bolton evinde mağlup: 2-1

Nakit para taşıyan araca silahlı baskın— 20 Ağustos 2017
Güney Londra’da nakit para taşıyan bir araca düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı.
İngiltere Championship liginde Bolton Wanderes, sahasında konuk ettiği Derby Country’ye 2-1 yenildi.
Paul Jem Karacan’ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Bolton, 8 ve 21’de yediği gollerle 2-0 geriye düştü. Ev sahibi takım 90+2’de farkı bire indirdi. Karşılaşmayı 15 bin 175 futbolsever izlerken, Bolton oynadığı dört maçta iki beraberlik, iki mağlubiyet alarak 22’inci sırada yer aldı.
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