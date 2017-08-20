Küçük Julian da terör kurbanı— 20 Ağustos 2017
Barcelano’daki Las Ramblas Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör saldırısında 7 yaşındaki Julian Cadman da hayatını kaybetti.
Barcelano’daki Las Ramblas Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör saldırısında 7 yaşındaki Julian Cadman da hayatını kaybetti.
Işid terör örgütünün üstlendiği ve kentin en kalabalık meydanında vanla yapılan saldırıda hayatlarını kaybeden 13 kişi arasında İngiltere doğumlu Julian Cadman’ın da olduğu açıklandı. Küçük Cadman’ın saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu, ancak hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Cadman’ın, ailesiyle dört yaşında Avustralya’ya göç ettiği öğrenildi.
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