Nakit para taşıyan araca silahlı baskın— 20 Ağustos 2017
Güney Londra’da nakit para taşıyan bir araca düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı.
Güney Londra’da nakit para taşıyan bir araca düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı.
Croydon Road, Elmers End’de bulunan Tesco süpermarketin hemen dışında geçtiğimiz Cumartesi (19 Ağustos) saat 12.00 sularında meydana gelen saldırıda, soyguncu bir kutu nakit parayı alarak kaçtı.
Nakit para noktasından, minibüse para aktarıldığı esnada meydana gelen olayda güvenlik görevlisi yüzünden adlığı sert darbelerle yaralandı. Met Polis tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi olmamasına karşılık, aldığı yaraların hayati tehlike taşımadığına inanıldığı ifade edildi. Polis, olayda ateşli silah da kullanıldığını belirtti.
Soruşturmayı sürdüren polis henüz tutuklama yapmadı.
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