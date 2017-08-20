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Öğrenciler yaz tatilinde İngiltere’de eğitim aldı

— 20 Ağustos 2017

İzmir‘de eğitim gören bir özel okul öğrenciler,, yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirerek İngiltere‘de eğitimler aldı.

Yaz tatillerini İngilizcelerini geliştirmek için fırsata döndüren İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları, Özel Dr. Natuk Birkan Okulları ve Özel Beylerbeyi Okulları öğrencileri İngiltere‘de buluştu. Öğrenciler iki hafta boyunca İngiltere‘nin seçkin üniversitelerinden Londra‘daki Royal Holloway Üniversitesinde İngilizce eğitimi aldı. Konuşma ve anlama üzerine yoğunlaştırılmış bir eğitim alan öğrenciler aynı zamanda kendi yaş gruplarındaki dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerle de arkadaşlık kurma ve pratik yapma şansı yakaladı. 12 kişilik sınıflarda alanında uzman İngiliz eğitimciler tarafından İngilizce konuşma ve anlamanın püf noktalarını öğrenen öğrenciler, aynı zamanda çok sayıda sosyal aktiviteye de katıldı.

Londra’daki boş vakitlerinde dünyaca ünlü Madame Tussaud Müzesi’nden British Museum’a kadar bir çok müzeyi ziyaret eden öğrenciler, Thames Nehri’nde bot turu yaparak Londra‘yı tanıdı.

5’inci sınıftan 10’uncu sınıfa kadar farklı seviyelerden oluşan gruplardaki öğrencilerin her biri kendi seviyesinde İngilizce eğitimi aldı. Dil eğitiminin sonunda sertifikalarını alan öğrenciler, İngilizcelerini geliştirerek mutlu bir şekilde Türkiye‘ye geri döndü. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğrencilerinin, önümüzdeki yıl yaz tatilinde de benzer aktiviteler aracılığıyla yabancı dillerini geliştirmeye devam edeceği kaydedildi. (HABERLER.COM)

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