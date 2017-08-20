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Ramil Guliyev rüzgarı sürüyor

— 20 Ağustos 2017

İngiltere‘nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League’in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17’lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.

Ramil, Londra‘da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası 200 metre final yarışında da 20.09’lik dereceyle altın madalya kazanmıştı. (HÜRRİYET)

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