Ramil Guliyev rüzgarı sürüyor

Küçük Julian da terör kurbanı— 20 Ağustos 2017
Barcelano’daki Las Ramblas Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör saldırısında 7 yaşındaki Julian Cadman da hayatını kaybetti.
İngiltere‘nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League’in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17’lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.
Ramil, Londra‘da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası 200 metre final yarışında da 20.09’lik dereceyle altın madalya kazanmıştı. (HÜRRİYET)
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