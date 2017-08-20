Stoke City, Arsenal’i devirdi

Londra’da Helal Gıda Festivali— 20 Ağustos 2017
İngiltere’deki Müslüman toplumun yoğun ilgi gösterdiği “Helal Gıda Festivali”, kapılarını ziyaretçilere açtı.
İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Stoke City, Arsenal‘i 1-0 mağlup etti.
Britannia Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Berahino’nun asistinde Jese ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, mücadele Stoke City‘nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte, ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Stoke City, puanını 3’e yükseltirken, Arsenal 3 puanda kaldı. (HABERLER.COM)
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