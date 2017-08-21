115 kilo verip maraton koşmaya başladı

Doktorların “40 yaşına gelmeden ölürsün.” dediği 29 yaşındaki Elena Goodall, inanılmaz bir diyet sonucunda 115 kilo verdi.

Bir süredir çok sayıda spor müsabakasına katılan kadın ‘önceki hayatında’ fast food gibi hazır gıda restoranlarından çıkmadığını ve alışkanlıklarını değiştirmesinin hayatında büyük bir dönüşüme neden olduğu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında şeker hastası olduğunu ve uyku apnesi teşhisi konulduğunu söyleyen Goodnall, doktorların kendisini ömrünün az olacağını söylediğini bu gidişe dur demek istediğini dile getirdi.

Godall, eskiden bir öğünde üç öğünlük kalori aldığını ve sürekli ‘fast food’ tarzı besinler tükettiğini belirtti.