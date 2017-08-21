Barcelona saldırganının kimliği belirginleşiyor

İspanyol polisi geçtiğimiz hafta 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının sorumlusu kişinin kimliğini belirlediğini açıkladı.

Saldırganın 22 yaşındaki Younes Abouyaaqoub olduğu söylenirken, teröristin fotoğrafları El Pais gazetesinde kamuoyuna sunuldu. Birçok iüphelinin göz altında tutulduğunu belirten polis, polis yapılan saldırının arkasında olabilecek başka şüphelilerin de göz altında tutulduğunu belirtti.

“BAĞIŞLAYIN”

Nitekim saldırı sonrası Barcelona’nin on kilometre güneyindeki Cambrils sahil kasabasında eylem hazırlığındayken polis tarafından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Said Aalla’nın, yatak odasındaki masanın çekmecesinde ailesi için yazmış olduğu intihar notu bulundu.

​İspanyol El Mundo gazetesinin aktardığı elle yazılmış notta Aalla ailesine şu sözcüklerle sesleniyor: “Bu günlerde üzebileceğim herkes beni bağışlasın. Bana verdiğiniz her şey için çok teşekkür ederim.”

‘GÖZALTINDAKİLERİN TERÖR BAĞLANTILI SUÇ KAYDI YOK’

Öte yandan Barcelona ve Cambrils’teki saldırılarla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 kişiden hiçbirinin, terör bağlantılı suç kayıtları olmadığı belirtildi.

‘DAHA BÜYÜK BİR SALDIRI PLANLANIYORDU’

Polis, saldırganların aslında çok daha büyük bir saldırı planladığını fakat ‘kazara’ yaşanan bir patlama sebebiyle bu planın bozulduğunu söyledi.

Katalonya Polis Gücü Şefi Josep Lluis Trapero, patlamanın ardından Alcanar’daki evin enkazında 20 bütan gazı tüpü bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu tüplerin Barcelona’daki saldırı sırasında araca yüklenmiş olabileceği düşünülüyor. Fakat ‘yanlışlıkla’ yaşanan patlama sonucu bu planın gerçekleştirilemediği sanılıyor.

Trapero, “Alcanar’daki patlama yüzünden, Barcelona ve Cambrils’teki saldırılar planlandığından daha eksik bir şekilde gerçekleştirildi” dedi.