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Big Ben uzun bir sessizlik öncesi son defa çaldı

— 21 Ağustos 2017

Londra’nın en ünlü simgesi Big Ben’deki 157 yıllık saat, 29 milyon sterline (94,7 milyon tl) mal olacak bir bakıma nedeniyle bugün saat 12:00’de son defa çaldı.

Big Ben, saat kulesindeki bakım ve onarım çalışmaları için 2021’e kadar susacak.

Saatin çanı bakım boyunca sadece yeni yıl kutlamaları ve ‘Anma Günü’ gibi önemli olayların yıldönümünde çalacak.

Onarım çalışmaları sırasında elektrikli bir motor yardımıyla saat ibrelerinin çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Big Ben’deki yenileme çalışmaları projesinin ana mimarı Adam Watrobski, BBC’ye yaptığı açıklamada, kuleye asansör, tuvalet ve mutfak gibi yeni bölümlerin ekleneceğini söyledi.

Watrobski ayrıca kulenin bakımının ardından enerji tüketimi açısından daha verimli hale geleceğini ifade etti.

Kuledeki bakım kapsamında, Big Ben’deki büyük saatin parçalı olarak sökülerek, dört kadranının temizlenmesi ve onarılması çalışması da yer alıyor.

Öte yandan, programlarında Big Ben’in çan sesini kullanan BBC Radyo 4, bu sesi kayıttan kullanmaya devam edecek.

Big Ben’in 157 yıldır her saat başı çalan çanı, 1983-1985 arasında ve 2007’deki onarım çalışmalarında da susmuştu. (BBCTÜRKÇE)

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