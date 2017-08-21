Brick Lane bagel tycoon’s son ‘murdered mother and sister in north London home’

Güneş tutulması: Bu akşam İngiltere’den izlenebilecek— 21 Ağustos 2017
Güneş tutulması bu akşam batımında İngiltere’den kısmen görülebilecek. Ayın güneşten önce bir ısırık alarak başlayacağı ‘güneş tutulması’ Birleşik Krallık’tan da kısmen izlenebilecek. Yaklaşık 40 dakika sürecek tutulma, bir çok ülke de farklı zamanlarda ortaya çıkıyor. Edinburgh’taki gözlemciler için tutulma saati 7.58’de başlayacak, Cardiff’te ise saat 8.05’de başlayacak. Dikkat: Uzmanlar uyarıyor Güneş tutulmasını çıplak gözle izlemenin çok…
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