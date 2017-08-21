Dimitriadis: Maraş'ta günlük kira kaybı 1 milyon Euro -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
19 Ağustos 2017 - Batı niçin zengin oldu?
19 Ağustos 2017 - British Council’dan Mardin’deki kültür projesine 100 bin sterlinlik hibe
18 Ağustos 2017 - İngiltere’de yaşayan toplumumuz ‘Ankara Anlaşması’ hakkında ne düşünüyor?
16 Ağustos 2017 - Nükleer savaş mı?
16 Ağustos 2017 - “Bu bayramı birlikte kutlayalım”
Home / Kıbrıs / Dimitriadis: Maraş’ta günlük kira kaybı 1 milyon Euro

Dimitriadis: Maraş’ta günlük kira kaybı 1 milyon Euro

— 21 Ağustos 2017

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davaları almakla tanınan ayrıca Titina Loizidu’nun avukatlığını da yapan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşisinde kapalı Maraş bölgesine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Fileleftheros gazetesine göre Dimitriadis söyleşisinde, Türkiye’nin, kapalı Maraş bölgesi için herhangi bir gerekçe göstermesinin ve yasal sahiplerinin insan haklarını çiğnemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Dimitriadis, bir süre önce bir inceleme yaparak kapalı Maraş bölgesinin, bir günde Türkiye’ye ne kadara mal olduğunu hesapladıklarını, bir diğer deyişle, orada yaşayan insanların hak kazandıkları kira kaybının günlük olarak toplam 1 milyon Euro, senelik olarak ise 365 milyon Euro olduğunu savundu.

Türk tarafının, kapalı Maraş bölgesini Kıbrıs Rum idaresi altında açılmasını ileriye götürmesinin zor olduğunu düşündüğünü de ifade eden Dimitriadis, bir soru üzerine, kapalı Maraş bölgesinin açılması konusunda yapılması gerektiği kadar baskı yapılmadığını belirtti. Dimitriadis,  Türkiye’ye yapılması gereken baskının, Rum tarafınca yapılmadığını belirtti.

Maraş’ın yasal sahiplerinin kimler olduğu şeklindeki bir soru üzerine Dimitriadis, 1974 yılındaki sakinlerin ve hak sahiplerinin olduğunu, 1974 yılından 2017 yılına kadar birçok hak sahibinin öldüğünü, bu kişilerin mirasçılarının da hak sahibi olduğunu söyledi.

Dimitriadis ayrıca göçmenlere, mülklerini çocuklarına devretmelerini, böylelikle ayırmanın, hisseli mülkiyet olarak değil ayrı tapuyla yapılacağını, bu yöntemle de yasal hak sahibi olarak mülkü talep etme hakkına sahip olacaklarını belirtti.

KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin bir soru üzerine Dimitriadis, bugüne kadar buna 6 bin 300 başvurunun yapıldığını 800’ü aşkın konu üzerinde uzlaşmaya varıldığını savundu. (KIBRIS.COM)

Haber Okunma Sayısı: 61
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

17 Ağustos 2017 Perşembe
Sayı 859

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close