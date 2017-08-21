Dimitriadis: Maraş’ta günlük kira kaybı 1 milyon Euro

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davaları almakla tanınan ayrıca Titina Loizidu’nun avukatlığını da yapan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşisinde kapalı Maraş bölgesine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Fileleftheros gazetesine göre Dimitriadis söyleşisinde, Türkiye’nin, kapalı Maraş bölgesi için herhangi bir gerekçe göstermesinin ve yasal sahiplerinin insan haklarını çiğnemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Dimitriadis, bir süre önce bir inceleme yaparak kapalı Maraş bölgesinin, bir günde Türkiye’ye ne kadara mal olduğunu hesapladıklarını, bir diğer deyişle, orada yaşayan insanların hak kazandıkları kira kaybının günlük olarak toplam 1 milyon Euro, senelik olarak ise 365 milyon Euro olduğunu savundu.

Türk tarafının, kapalı Maraş bölgesini Kıbrıs Rum idaresi altında açılmasını ileriye götürmesinin zor olduğunu düşündüğünü de ifade eden Dimitriadis, bir soru üzerine, kapalı Maraş bölgesinin açılması konusunda yapılması gerektiği kadar baskı yapılmadığını belirtti. Dimitriadis, Türkiye’ye yapılması gereken baskının, Rum tarafınca yapılmadığını belirtti.

Maraş’ın yasal sahiplerinin kimler olduğu şeklindeki bir soru üzerine Dimitriadis, 1974 yılındaki sakinlerin ve hak sahiplerinin olduğunu, 1974 yılından 2017 yılına kadar birçok hak sahibinin öldüğünü, bu kişilerin mirasçılarının da hak sahibi olduğunu söyledi.

Dimitriadis ayrıca göçmenlere, mülklerini çocuklarına devretmelerini, böylelikle ayırmanın, hisseli mülkiyet olarak değil ayrı tapuyla yapılacağını, bu yöntemle de yasal hak sahibi olarak mülkü talep etme hakkına sahip olacaklarını belirtti.

KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin bir soru üzerine Dimitriadis, bugüne kadar buna 6 bin 300 başvurunun yapıldığını 800’ü aşkın konu üzerinde uzlaşmaya varıldığını savundu. (KIBRIS.COM)