‘En güzel popo’ adayları görücüye çıktı

Brezilya’nın her yıl tüm dünyada büyük ses getiren popo güzelliği yarışması olan Miss Bum Bum’un bu yılki adayları insanları kendileri için oy vermeye ikna edebilmek için bikinilerini giyip sokaklara döküldü.

Brezilya’nın çeşitli eyalet ve şehirlerinden gelen onlarca genç kadın yarışma hazırlıkları çerçevesinde katalog çekimlerine katıldı.

Sao Paulo sokaklarında poz veren, imza dağıtan ve meraklılarla fotoğraf çektiren 27 Miss Bum Bum adayı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu.

Brezilya’da her yıl düzenlenen ‘Miss BumBum’ yani Brezilya’nın en güzel popolu kadın yarışmasının finali bu yıl 6 Kasım’da 7. kez düzenlenecek.

Güzel yarışmacılar, mayolarıyla Sao Paulo’nun Paulista Caddesi’ni yürüyerek geçti.

Brezilya’nın çok sevilen yarışması Miss BumBum’a katılan genç kızlar güzel bir popoya sahip olmak için büyük çaba sarf ediyor.

İnternet üzerinden yapılacak ilk eleme sürecinin ardından seçilecek 15 finalist jürinin karşısına çıkacak ve içlerinden biri 2017 yılının popo güzeli seçilecek.