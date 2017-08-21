Güneş tutulması: Bu akşam İngiltere’den izlenebilecek

Güneş tutulması bu akşam batımında İngiltere’den kısmen görülebilecek.

Ayın güneşten önce bir ısırık alarak başlayacağı ‘güneş tutulması’ Birleşik Krallık’tan da kısmen izlenebilecek. Yaklaşık 40 dakika sürecek tutulma, bir çok ülke de farklı zamanlarda ortaya çıkıyor.

Edinburgh’taki gözlemciler için tutulma saati 7.58’de başlayacak, Cardiff’te ise saat 8.05’de başlayacak.

Dikkat: Uzmanlar uyarıyor

Güneş tutulmasını çıplak gözle izlemenin çok zararlı olduğunu belirten uzmanlar, özellikle çocukların bu konuda uyarılması gerektiğini belirtiyor.

Güneş tutulması ABD’nin büyük bir bölümünde görünür olacak. Her sene en fazla beş güneş tutulması oluşur, ancak her biri ayın gölgesinin düştüğü için Dünya’dan çok sınırlı bir şekilde görülür.