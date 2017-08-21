Kara para aklamada merkez Londra

Dünyanın en büyük finans merkezi İngiltere’nin başkenti Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor. Kentte, uluslararası kara para aklama faaliyetlerinin yoğunluğu dikkatleri çekiyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tahminlerine göre her yıl yaklaşık 23 ila 57 milyar sterlin arasında kara para Londra üzerinden aklanıyor. Örgütün resmi sitesinde özellikle Bangladeş, Kenya, Nijerya, Pakistan ve Zambia’dan yasa dışı yollarla çıkarılan paranın İngiltere’deki aracı kurumlar tarafından muhafaza edildiği belirtiliyor.

Dünya’nın haberine göre İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu’nun (NCA) resmi sitesinde ise “Uluslararası boyutta kara para aklama faaliyetlerinin hacmine ilişkin eldeki en iyi tahmin, 2009 yılında küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 2,7’sine eşit olduğu, yani 1,6 trilyon ABD dolarına eşit olduğu yönünde. NCA yüzlerce milyar İngiliz sterlinin İngiltere’deki bankalar ve iştirakleri üzerinden aklandığını değerlendirmektedir” ifadelerine yer veriliyor.

RUSYA’DAN 738,1 MİLYON DOLAR GELDİ

Bu konuda İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın 20 Mart tarihinde yayımlandığı bir makalede Rusya’dan Londra’ya yoğun şekilde kara para transferlerinin yapıldığı öne sürülüyor. Örneğin, 2010-2014 yıllarında İngiltere merkezli bankaların Rusya’dan yaklaşık 738,1 milyon ABD dolarının çıkarılmasına aracılık ettiği belirtiliyor. Bu yıllar arasında İngiliz bankaları aracılığı ile yapılan toplam bin 920 gönderinin “şüpheli” olduğu ifade ediliyor.

Para transferlerine aracılık ettiği öne sürülen bankalar içerisinde, HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds ve Barclays olmak üzere toplam 17 İngiltere merkezli küresel banka yer alıyor.

İngiltere’de konuya ilişkin hazırlanan parlamento raporlarında da özellikle son yıllarda Londra’nın küresel kara para aklama faaliyetlerinin merkezi haline geldiği açıkça ifade ediliyor. Örneğin İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu özel komisyonun 2016 yılında yayımladığı raporda Londra’daki gayrimenkul sektörünün yılda yaklaşık 100 milyar sterlin seviyesinde kara paranın aklanmasında kullanıldığı belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin İngiliz Tapu Kayıt Merkezi’nin verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkede yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden “şüpheli” sayılabilecek konut satın alımlarının hacminin ise yaklaşık 122 milyar sterlin değerinde olduğu belirtiliyor