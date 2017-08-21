Otobüs sürücüsünün ihmali kazaya neden oluyordu (VIDEO)

Kara para aklamada merkez Londra— 21 Ağustos 2017
Dünyanın en büyük finans merkezi İngiltere’nin başkenti Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor.
Bir taksi sürücüsünün aracının ön tarafında bulunan kamerası ile çektiği görüntüler şok etkisi yarattı. Görüntülerde otobüs şoförünün bir anlık dalgınlığı yüzünden belki de insanların yaralanabileceği veya ölebileceği muhtemel bir kazanın gerçekleşebileceği görülüyor.
Görüntülerde, şoförün yüksek ihtimalle el frenini çekmediği ve bu yüzden aracın eğimden dolayı yola doğru gittiği, sürücünün yola çıkan araca atlayarak frenine basarak aracı durduğu görülüyor.
Taşımacılık firması yöneticileri konunun araştırıldığı ve konu ile ilgili şoförün ifadesinin alınacağını bildirdi.
Video, Pazar sabahının erken saatlerinde Marylebone’da bir taksi şoförü tarafından çekildi.
Taksi içerisindeki bir yolcu, sürücünün uyuduğunu düşünerek sinirli bir ifadeyle “Ne yapıyor bu? Uyuyor mu? Canı cehenneme!” dediği video’da yer alan ayrıntılar arasında.
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