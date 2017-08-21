Seks oyuncaklarına benzemek için 10 bin pound harcadı

Altı ve sekiz yaşında iki çocuk annesi olan Cindy Moore, kendisini seks oyuncağına benzetmek için bir dizi operasyon geçirdi.

Şimdiye kadar yaptırmış olduğu estetik operasyonların toplam maliyetinin 10.000 poundu geçtiğini söyleyen Moore şunları söyledi:

“Göğüs uçlarımı beğenmiyorum ayrıca mide tüpü taktırmak istiyorum. Cildim yüzünden şanslıyım. Botox’a gerçekten ihtiyacım yok. Eskiden göğüslerim küçüktü şimdi ise en büyük boy sütyen kullanıyorum. Yapmak istediklerim için hala uzun bir yolum var. Daha fazla kilo vermeye ve iyice bir seks oyuncağına benzemek istiyorum.”

Cindy Moore şimdiye kadar, göğüs estetiği, saç uzatmaları ve dudaklarına silikon taktırdı. Salford, Manchester’lı olan 31 yaşındaki Cindy sözlerine şöyle devam etti:

“Eski eşimle tanıştığımızda 19 yaşındaydım. O zamanda bu görünümü istiyor ve biraz benziyordum. Ancak bu istediklerimin hiçbir tabiki yoktu” dedi.