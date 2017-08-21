Stoke polisinden güldüren Mesut Özil paylaşımı

Arsenal’in Stoke City’ye 1-0 yenildiği maçın ardından Stoke polisinin Twitter’daki resmi hesabından, Alman futbolcu Mesut Özil’le dalga geçilen bir paylaşım yapıldı.

İngiltere Premier Lig 2. haftasında Stoke City’nin Arsenal’i 1-0 yenmesinin ardından Stoke polisinin Twitter hesabından imalı bir mesaj yayınlandı.

Twitter’da bir kullanıcının “Bir soygun bildirmek istiyorum” mesajına cevap veren Stoke polisin resmi Twitter hesabı, “Geç yanıt için özür dileriz. Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Ozil. Onu gördünüz mü?” yazdı.

Bir başka kullanıcı ise polis hesabına “Onu soyadı Ozil değil aslında Özil.” yazınca Stoke polisinden “Özür dileriz. Bu onu neden bulamadığımızı açıklıyor” tweet’i attı.

Stoke City’nin evinde Arsenal’i 1-0 yendiği maça ilk 11’de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı. Stoke City’ye galibiyeti getiren golü 47. dakikada Jese attı.

İşte o diyalog;

19 Ağustos

Jordan @TheIwobiEffect

@policingstoke would like to report a robbery 🙁

Stoke Police

✔@policingstoke

apologies for the delay in replying. We’ve been busy looking for a missing person, surname Ozil. Have you seen him? #Banter

06:45 – 20 Ağu 2017

(SÖZCÜ.COM)