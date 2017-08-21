Tatildeki dövme küçük kızın hayatını zehir etti

Ailesiyle birlikte Mısır’a tatile giden Madison Gulliver, kaldıkları otelin tasarım salonunda babası Martin ile birlikte geçici kına dövmesi yaptırdı.

Guliver’in yüzük parmağından dirseğine kadar uzanan desen yaptırdıktan bir süre sonra ise kaşınmaya başladı.

Tatilden evine dönen Gulliver’in dövme yerleri şişerek ağrılı kabarcıklar halini aldı.

İlkokul öğrencisi olan Gulliver, özel bir yanık ünitesinde ağrılı ve ağır bir tedavi görmek zorunda kaldı.

Geçici dövmelerin renginin daha koyu olması için kullanılan, kınaya siyah bir renk veren ve kısaca PPD olarak geçen kimyasal, özellikle çocuklar üzerinde kullanımında vücutta reaksiyonlara yol açabiliyor.

Küçük kızın vücudunda kalıcı yaralar oluşmasına neden olan dövmenin içerisinde para-phenylenediamine olarak adlandırılan bir kimyasal maddenin olduğu belirlendi.

Uzmanlar, pek çok tatilci tarafından tercih edilen geçici dövmelerin olası tehlikelerine ve yol açabileceği kalıcı hasarlara karşı uyarılarda bulunuyor.

Vücudunda yaralar oluşan çocuğunun başına gelenler hakkında konuşan Gulliver’in babası Martin, “Bu olay, dövmelerin olası tehlikesini bilmediğim için bir parça benim suçum ama çocuklar üzerinde tehlikeli kimyasalların uygulanmasına izin veren otel salonunun da suçu var.” dedi.

Olay sonrasında özür dileyen otel yönetimi, dövmenin yapıldığı salonun artık hizmet vermediğini açıkladı.

Geçici kına dövmelerinin neden olduğu yaralar daha önce de gündeme gelmişti.

Geçici kına dövmesi yaptıran pek çok tatilci, geçirdikleri rahatsızlıklar sonunda insanları bu dövmelerin olası tehlikelerine karşı uyarmıştı.