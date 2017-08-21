Teenager dies and man arrested after moped crash in Enfield

Barcelona saldırganının kimliği belirginleşiyor— 21 Ağustos 2017
İspanyol polisi geçtiğimiz hafta 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının sorumlusu kişinin kimliğini belirlediğini açıkladı. Saldırganın 22 yaşındaki Younes Abouyaaqoub olduğu söylenirken, teröristin fotoğrafları El Pais gazetesinde kamuoyuna sunuldu. Birçok iüphelinin göz altında tutulduğunu belirten polis, polis yapılan saldırının arkasında olabilecek başka şüphelilerin de göz altında tutulduğunu belirtti. “BAĞIŞLAYIN” Nitekim saldırı sonrası Barcelona’nin…
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