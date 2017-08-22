Anastasiadis: Halkın yararına olduğunu düşünmediğim bir çözümü sunmam

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, halkın yararına olduğunu düşünmediği bir çözümü sunmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Baf’a bağlı “İstumbi” köyünde düzenlenen festivalin açılışında yaptığı Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi. Habere göre, ülkenin, gerçekten bağımsız ve egemen olduğunu söyleyen Anastasiadis, Türkiye tarafından denetlenmediğini ve denetlenmeyeceğini, herhangi bir ülkenin değil Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edeceğini hissetmeleri durumunda uzlaşma için hazır olduklarını ifade etti.

Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğrayanların çok olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini belirtmesinde yarar bulunduğunu söyleyen Anastasiadis, kendisinin de hayal kırıklığına uğradığını, bununla birlikte, sadece geri dönüp “askeri varlığı, garantileri ve garantörlük haklarını isteyenlere hizmet edecek bir çözümü başardıklarını” söyleyecekleri ve ertesi gün çökecek, basit bir çözüm şeklini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Anastasiadis, bunun, Avrupa kimliği ve ilkelerine ters olduğunu, vatanın yeniden birleşmesini istemelerinden dolayı çabaları sürdüreceklerini ve her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti. Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis, konuşmasında ayrıca bazı kişilerin, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin mandası haline dönüşmesinin mümkün olduğuna inanmasının da mantık dışı olduğunu ifade etti.

PARTİLERDEN ELEŞTİRİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir başka haberde ise, EDEK, Dayanışma Hareketi ve ELAM’ın Anastasiadis’i eleştirdiği açıklamaları yer verildi. EDEK, Anastasiadis’in “Kıbrıs’ın Türk mandasına dönüştürecek çözümü kabul etmeyeceği”ne ilişkin sözlerinin, çözüm olması durumunda Anastasiadis’in kabul ettikleriyle, işin özünde Kıbrıs’ın Türkiye’nin mandası olacağını kendilerine anımsattığını belirtti.

Dayanışma Hareketi, Anastasiadis’in Türk tarafına verdiği çözüme ilişkin önerilerin, Kıbrıs’ın Türk manda devletine dönüştüğünü anlamamasının mantık dışı olduğunu ifade etti. ELAM, hükümette müzakere masasına, iki toplumlu, iki kesimli başarısız çerçeveye dönme strateji ve planlama anlayışı olmadığının ortaya konduğunu belirtti. (HABERKIBRIS)