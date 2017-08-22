Dünyaca ünlü blogger Gaziantep’e hayran kaldı

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin‘in davetlisi olarak şehre giden dünyaca ünlü blogger Katrina Howe Antep‘e hayran kaldı. Şehrin geleneksel kumaşı ‘Kutnu’dan yapılan bir elbiseyle şehri gezen Howe, Gaziantep‘ten ayrılmak istemedi.

İngiltere’de yaşayan dünyaca ünlü blogger Katrina Howe, Eylül ayında İngiltere‘nin başkenti Londra‘da gerçekleştirilecek Londra Moda Haftası’nda sergilenecek olan ‘Kutnu’ kumaşı hakkında bilgi almak ve Gaziantepi yakından tanımak için Başkan Fatma Şahin‘in davetlisi olarak şehre gitti. Dört gün boyunca Gaziantep‘in tarihi ve turistik mekanlarını gezen Howe, şehrin ünlü mutfak müzesinde Gaziantep mutfağı hakkında bilgi alarak, organize edilen baklava pişirme sanatı atölye çalışmasına katıldı. Daha önce Türkiye‘nin başka şehirlerinde bulunduğunu ifade eden ünlü blogger, Gaziantep mutfağına hayran kaldı.

KUTNU KUMAŞINDAN ELBİSEYİ ÜZERİNDEN ÇIKARMADI

Şubat ayında İstanbul‘da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumuna da konuşacı olarak katılan Katrina Howe, ilk kez geldiği Gaziantep‘te yöreye özgü olan Kutnu desenli elbisesiyle dolaştı.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren ünlü bloggerler arasında yer alan Howe, Başkan Şahin’i makamında Doğan Haber Ajansı Londra muhabiri Aynur Tattersall ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ayçe Bükülmeyen ile birlikte ziyaret etti. Howe, Gaziantep‘te bulunmaktan duyduğu mtluluğu dile getirerek; ‘Türkiye‘de birçok şehri gördüm ama Gaziantep‘ten herşeyiyle çok etkilendim. Yediğim yemekler bugüne kadar yediğim en güzel yemeklerdi. Şehrin tarihi ve kültüründen çok etkilendim. Zeugma müzesi harika. Özellikle ‘Çingene Kızı Mozayiki’nin Mona Lisa kadar bilinmesini ve tüm dünyanın tanımasını umut ediyorumö şekilinde konuştu.

Bugüne kadar 7 kıtada 99 ülke gezen Howe, seyahati boyunca giydiği Kutnu kumaşından yapılmış elbisenini şimdi devam edeceği dünya turunda diğer gittiği ülkelerinde de giyerek hem Gaziantep hem de Kutnu kumaşının dünyada tanıtılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

MEDENIYET, KÜLTÜR, LEZZET VE BARIŞ ŞEHRİ

Katrina Howe ‘u şehirlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duydularını ifade eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğan Haber Ajansı‘nın sorularını yanıtladı. Gaziantep‘teki çeşitliliğin kendilerine büyük güç verdiğini ifade eden Şahin, bu zenginliği dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. (DHA)