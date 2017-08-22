Ford eski arabaları için 2 bin pound veriyor

Son zamanlarda birçok otomotive markasının müşterilerine uyguladığı eski arabaları belli bir miktar para karşılığı geri alma teşvikine son katılan marka Ford oldu.

Ford’un yönetim yetkilileri bu hafta yaptıkları bir açıklamada yedi yaşından eski arabalarını geri veren müşterilerine 2 bin pound vereceğini açıkladı. Üstelik BMW ve Mercedes’in aksine, dizel arabalara ek olarak petrol ile çalışan arabaları da Ford kabul edeceğini belirtti. Birçok müşteri, yapılan hareketin doğru olduğunu ve hükümetin bu konuda daha titizlikle çalışması gerektiğinin altını çizdi.

“HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ATILMASI GEREKEN BİR ADIM”

BBC’ye konuşan Ford UK direktörü Andy Barratt, yaptığı açıklamada söz konusu girişimin hava kirliliğini önlemek amacıyla önemli bir adım olduğunu belirtti.

“Hava kirliliği artık gündemimizin çok büyük bir parçası ve trafikte gördüğümüz eski araçlar bu durumun büyük sorumluları – genç arabalarda bulunan yeni teknolojiler hava kirliliğine yol açan etmenleri en aza indirgemekte başarılı ancak bu eski araçlarda görülemiyor”

Ford aynı zamanda, arabanın durumuna, şekline ve klasmanına göre (kamyon, minibüs vs.) müşterilerin alabileceği miktarların 4 bin ile 7 bin pound arası değişebileceğini de belirtti.

“DAHA TEMİZ ELEKTRİK”

Car Dealer dergisinin editörü James Baggott, yaptığı açıklamada Ford’un aldığı kararın çok yerinde olduğunu ve bu girişimle hava kirliliğine yol açan trafik unsurlarının önemli derecede azalabileceğini belirtti.

Baggott, açıklamasında aynı zamanda yeni nesil arabaların oldukça temiz dizele sahip olduğunu belirtti.

Birçok STK ve dernek yetkisi, yaptıkları açıklamalarda hükümetin ve otomotiv endüstrisinin sonunda hava kirliliğine dair sonuç verici kararlar almaya başladığı ve “uyandıkları” için mutlu olduklarını belirtirken, toplu görüş bunun daha bir başlangıç olduğunu ve hem hükümetin hem de endüstrilerin paralel olarak daha da sonuç verici girişimler için çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.