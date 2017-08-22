İngiliz hükümetine hızlı trene yatırım çağrısı -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
19 Ağustos 2017 - Batı niçin zengin oldu?
19 Ağustos 2017 - British Council’dan Mardin’deki kültür projesine 100 bin sterlinlik hibe
18 Ağustos 2017 - İngiltere’de yaşayan toplumumuz ‘Ankara Anlaşması’ hakkında ne düşünüyor?
16 Ağustos 2017 - Nükleer savaş mı?
16 Ağustos 2017 - “Bu bayramı birlikte kutlayalım”
Home / İngiltere ve Londra / İngiliz hükümetine hızlı trene yatırım çağrısı

İngiliz hükümetine hızlı trene yatırım çağrısı

— 22 Ağustos 2017

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı George Osborne, İngiliz hükümetine Liverpool ve Hull kentlerini birbirine bağlayacak yeni bir hızlı tren hattı için yatırım çağrısında bulundu.

İngiltere’de 2010-2016 yılları arasında Muhafazakar Parti hükümetinin Maliye Bakanlığı görevini yürüten Osborne, The Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, “Kuzey Santrali” adı verilen kuzey illerini kalkındırma projesinin hızlandırılması için raylı ulaşım yatırımlarının artırılması gerektiğini bildirdi.

Liverpool ve Hull kentlerini birbirine bağlayacak hızlı tren hattı yatırımının ucuz olmayacağını belirten Osborne, hali hazırda Londra ve Birmingham’ı birbirine bağladıktan sonra Manchester ve Leeds şehirlerine doğru iki ayrı yöne ayrılacak “HS2” hızlı tren projesinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Osborne, “HS2” hızlı tren projesinin 4 ana bağlantı noktasıyla daha da genişletilmesi gerektiğini belirterek, Liverpool ve Hull kentlerini birbirine bağlayacak yeni bir hızlı tren hattının yaklaşık 7 milyar sterlinine mal olabileceğini aktardı.

George Osborne, görevde olduğu dönemde kuzey illerinin kalkındırılması için geliştirdiği Kuzey Santrali projesinin hali hazırda İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından yeteri kadar desteklenmediğini savundu.

Projenin halen heyecan verici olduğunun aktaran Osborne, “Şu anda bu fikir sadece bir başbakanın ya da maliye bakanının siyasi kariyerine bağlı değil. Proje ortada ve nefes alıyor.” ifadelerini kullandı. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 95
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

17 Ağustos 2017 Perşembe
Sayı 859

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close