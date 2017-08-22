Kafkas Gençlik kapandı

Londra Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Kafkas Gençlik, faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Yaşanan yönetim krizinin ardından bir açıklama yapan Kafkas Gençlik yöneticileri Tamer Demirhan le Halit Özgür, isteyen ve lige girmek isteyenlere kulübü devredebilecekleri açıklaması yapmıştı.

Tamer Demirhan, dün son olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar takımı isteyen kimse çıkmadı. Biz de üzülerek Kafkas Gençlik’in faaliyetine son vermek durumunda kaldık” dedi.

Öte yandan Kafkas Gençlik’in yerine tüzük gereği, geçen sezon Birinci Küme’yi 10. sırada kapatan ve play-out maçını kaybederek küme düşen Fenerbahçe alındı. Fenerbahçe, dün akşam yapılan fikstür çekiminde Birinci Küme’de yer aldı.