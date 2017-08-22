Koçgiri’de hedef ilk dört

Harry Potter’ın çocukluk evi satılıyor!— 22 Ağustos 2017
Harry Potter’ın İngiltere Suffolk’da bulunan evi, İngiltere merkezli ajans Carter Jonas tarafından satışa sunuldu.
Fotoğraflar: Özer ÖCAL
Türk Ligi Birinci Küme’nin yeni takımı Koçgiri, sezona yoğun şekilde hazırlık yapıyor.Haftada bir antrenman, bir maç olarak programını sürdüren Koçgir’de hedef büyük.
Antrenman sayısını bu haftadan itibaren ikiye çıkartacak olan Koçgiri’nin Menajeri Önder Açıl, “Hedefimiz Birinci Küme’de ilk dört arasına girmek” dedi.
Oldukça iyi bir kadro oluşturduklarını söyleyen Önder Açıl, her geçen hafta daha iyiye gittiklerini de söyledi. Ligdeki play-off uygulamasının yanlış olduğunu söyleyen Önder Açıl, “Bütün sezonu önde kapatan bir takım, bir maçla şampiyonluğu kaptırıyor. Bu uygulama her yönüyle yanlış. İlk dörde kaldığımız takdirde play-off maçlarına çıkmamayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Koçgiri, son hazırlık maçında geçtiğimiz Pazar günü New River Sports Centre’da Trabzonspor’a 4-1 galip geldi.
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