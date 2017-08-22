Londra’ya yeni eğitim müşaviri

LONDRA’YA uzun zamandır beklenen önemli atama gerçekleşti. Hasan Ünsal, Londra Başkonsolosluğuna bağlı Eğitim Müşaviri oldu. Sürpriz olmayan atama ile Çarşamba günü yeni görevine başlayacak olan başarılı bürokrat Hasan Ünsal ile Türkiye’nin Avrupa Türklerinin eğitim sorununa ciddi anlamda yaklaştığının işaretini verdi. Yeni Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Karlsruhe Eğitim Ataşeliği görevi ile dikkatleri çekmiş, Baden bölgesinde öğrenci sayısı ile birlikte ciddi anlamda eğitim kalitesini yükseltmişti. Baden bölgesinde öğrenci sayısı ilk defa 12 bine erişirken Alman eğitim kurumları ile birlikte kurumsal ortak çalışmalar yapılmıştı. Baden bölgesinde Türkçeyi sevdiren başaralı bürokrat, yerel yönetimler ile de ortak çalışmalar yaparak, Türkçe dersinin gerekliliğini Alman meslektaşlarına kabul ettirmişti. Karlsruhe’de görevini tamamlayan Türkçeyi sevdiren bürokrat Hasan Ünsal Ankara’da ki görevine döndü. Hasan Ünsal Ankara’da ki 2 yıllık görevinin ardından tekrar Avrupa’nın en önemli başkenti Londra’da Eğitim Müşaviri olarak görevine 16 Ağustos Çarşamba başlayacak.

HASAN ÜNSAL KİMDİR?

Baden bölgesinde Türkçeyi sevdiren Eğitim Ataşesi olarak 2015 yılında görev yapan Hasan Ünsal, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladı. 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı kariyerine Bakanlık Müfettişliği, İç Denetçilik ve Karlsruhe Eğitim Ataşesi olarak devam etti. Ataşelik görevinden sonra MEB İç Denetçisi olarak tekrar atandı. En son Londra Eğitim Müşaviri olarak atanan, evli ve iki çocuk babası Hasan Ünsal iyi derecede İngilizce bilmektedir.