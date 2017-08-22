Manchester City ile Everton yenişemedi

Son zamanlarda birçok otomotive markasının müşterilerine uyguladığı eski arabaları belli bir miktar para karşılığı geri alma teşvikine son katılan marka Ford oldu. Ford’un yönetim yetkilileri bu hafta yaptıkları bir açıklamada yedi yaşından eski arabalarını geri veren müşterilerine 2 bin pound vereceğini açıkladı. Üstelik BMW ve Mercedes’in aksine, dizel arabalara ek olarak petrol ile çalışan arabaları…