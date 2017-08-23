Hür Eşekler, dünya basınında

Cambridge Üniversitesi Çin sansürü kararından döndü— 23 Ağustos 2017
İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi, yayınevinin Çinli okurların yüzlerce akademik makaleye erişimini engelleme kararından geri döndü.
Reuters haber ajansı, Karpaz’daki hür eşekleri konu alan bir haber yayınladı. Habere göre 1974’teki savaş sırasında serbest kalan eşeklerin sayısının, 2003’te 900 iken, şu günlerde 2 bin civarından olduğunun tahmin edildiği belirtiliyor.
Haberde özellikle Apostolos Andreas Manastırı’na varmadan yol içerisinde turistler tarafından beslenen eşekler konu edilmiş. (KIBRIS)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak