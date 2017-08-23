İngiliz turist, tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

MUĞLA‘nın Bodrum İlçesi’nde tatil yaparken dalış yaptığı sırada bulduğu tarihi sikkelerle kentten ayrılmaya çalıştığı belirtilen İngiliz 52 yaşındaki T.R., havalimanında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı T.R., tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi’ndeki bir otele eşi ve üç çocuğu ile birlikte tatile gelen emekli ambulans şoförü T.R., 10 gün önce çıktığı günübirlik tekne turunda dalışa yasaklı bölge olan Yassıada yakınlarında dalış gerçekleştirdi. T.R., denizin dibinde bulduğu 13 adet bronz tarihi sikkeyi kendisine sakladı. Tatilini tamamlayan T.R. geçen cuma günü, Milas- Bodrum Havalimanı’nda eşi ve üç çocuğuyla gitti. T.R., X-Ray cihazından geçerken, tarihi paralar belirlendij. T.R.’nin çantasında yapılan aramada, bronz ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen 13 tarihi sikke bulundu. Milas- Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan T.R., sevk edildiği adliyede tutuklandı. T.R.’nin ifadesinde, “Günübirlik tura çıkmıştık. Tekne mola verince gözlük ve paletimi alarak dalış yaptım. Dalış yaptığım yerde, kırık seramik parçaları vardı. Kumlarla elimi temizlediğimde madeni paraları gördüm. Bunları taşımanın suç olabileceğini düşünmedim” dediği öğrenildi. İngiltere‘nin Sussex bölgesinde yaşayan T.R.’nin yakınlarının, İngiltere‘ye döndükleri, konuyu İngiliz basınıyla paylaştığı, bulunan paraların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildiği belirtildi. T.R.’nin tarihi eser kaçakçılığından 3-5 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtildi. (HABERLER.COM)