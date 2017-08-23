İngiltere, Temmuz’da bütçe fazlası verdi

‘Kötü işler sağlığa işsizlikten daha fazla zarar veriyor’— 23 Ağustos 2017
İngiltere’de bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kötü bir işte çalışmanın insan sağlığına işsizlikten daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu.
İngiltere‘nin temmuz ayında bütçe fazlası verdiği bildirildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre kamu bankaları hariç, ülke bütçesi temmuz ayında 200 milyon İngiliz sterlini fazla verdi.
Açıklamada İngiltere‘de aylık bazda bütçenin 2002 yılından bu yana ilk kez (temmuz ayı bazında) fazla verdiği belirtilirken, geçen yılın temmuz ayında ülke bütçesinin 300 milyon sterlin açık verdiği hatırlatıldı.
Öte yandan açıklamada İngiltere‘nin net toplam kamu borçlanmasının (kamu bankaları hariç) nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan dört aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,9 milyar sterlin artarak toplam 22,8 milyar sterline ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada İngiliz Bütçe Sorumluluk Ofisinin (OBR) net kamu borçlanmasının finansal yılın sonunda (31 Mart 2018) toplam 58,3 milyar sterline ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
İngiliz Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gelirlerimiz ölçüsünde yaşayarak kamu finansmanının güçlendirilmesi konusunda ilerleme kaydediyoruz. İngiltere‘de halen hane başına milli borç 65 bin sterlinseviyesinde. Bu halen yüksek. Bu yüzden ulusal borcumuzu azaltmak konusunda net bir mali planımız mevcut.” ifadeleri kullanıldı. (HABERLER.COM)
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