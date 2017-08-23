‘Seks festivalinde’ şok ölüm

‘Kötü işler sağlığa işsizlikten daha fazla zarar veriyor’— 23 Ağustos 2017
İngiltere’de bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kötü bir işte çalışmanın insan sağlığına işsizlikten daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu.
İngiltere’de Kent şehrindeki Tunbridge Wells isimli kasabada gerçekleştirilen ‘seks festivalinin’ ardından, 50’li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu.
Bir kadın ise bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olayın soruşturulduğunu açıkladı.
İngiltere’de bu yıl ikincisi düzenlenen Flamefest isimli festivalde, eğlencenin yanı sıra; katılımcıların cinsel ilişkiye girmesi için de alanlar da bulunuyordu.
250 kişinin katıldığı etkinliğin biletleri 600 sterlinden satılmıştı.
Festival 18-20 Ağustos arasında düzenlenmişti. (MYNET.COM)
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