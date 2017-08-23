Türk Liglerinde fikstür çekildi -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
22 Ağustos 2017 - Londra’ya yeni eğitim müşaviri
19 Ağustos 2017 - Batı niçin zengin oldu?
19 Ağustos 2017 - British Council’dan Mardin’deki kültür projesine 100 bin sterlinlik hibe
18 Ağustos 2017 - İngiltere’de yaşayan toplumumuz ‘Ankara Anlaşması’ hakkında ne düşünüyor?
16 Ağustos 2017 - Nükleer savaş mı?
Home / Spor / Türk Liglerinde fikstür çekildi

Türk Liglerinde fikstür çekildi

— 23 Ağustos 2017

Londra Türk Ligi’nde 2017-2018 sezonunun fikstürleri çekildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan çekime Birinci Küme takımları yoğun ilgi gösterdi.

Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi Kafkas Gençlik’in faaliyetlerine son verdiği açıklandı. Bunun ardından tüzük gereği geçen sezonu Birinci Küme’de 10. olarak tamamlayan, play-out maçında Mehmetçik’e yenilerek küme düşen Fenerbahçe’nin Kafkas Gençlik’in yerine fikstüre eklenmesi kararlaştırıldı.

Birinci Küme yeni sezonda da 12 takımla devam ederken, İkinci Küme’de Yeşilada ve Çetinkaya faaliyetlerini durdurdu. Ancak yeni takım olarak Kayserispor ve İstanbul United İkinci Küme’ye alındı. İkinci Küme şimdilik 9 takımla başlayacak.

Birinci Küme karşılaşmaları 17 Eylül’de start alacak, İkinci Küme’de ilk hafta maçları 24 Eylül veya 1 Ekim tarihinde oynanacak.

Her iki kümede ilk haftanın programı şöyle:

Birinci Küme: GS FC-Esenler FC, Mehmetçik-Türkmenköy, Yeni Boğaziçi-Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Yalova-Gaziantepspor, Koçgiri-Bağcıl, Fenerbahçe-Trabzonspor

İkinci Küme: Doğan TB-MTG, Küçük Kaymaklı-Kayserispor, İstanbul United-Yavruvatan, Diyarbakırspor-Baf Ülkü Yurdu, Pekünspor-by

 

Haber Okunma Sayısı: 133
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

17 Ağustos 2017 Perşembe
Sayı 859

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close