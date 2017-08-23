Türk Liglerinde fikstür çekildi

Londra Türk Ligi’nde 2017-2018 sezonunun fikstürleri çekildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan çekime Birinci Küme takımları yoğun ilgi gösterdi.

Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi Kafkas Gençlik’in faaliyetlerine son verdiği açıklandı. Bunun ardından tüzük gereği geçen sezonu Birinci Küme’de 10. olarak tamamlayan, play-out maçında Mehmetçik’e yenilerek küme düşen Fenerbahçe’nin Kafkas Gençlik’in yerine fikstüre eklenmesi kararlaştırıldı.

Birinci Küme yeni sezonda da 12 takımla devam ederken, İkinci Küme’de Yeşilada ve Çetinkaya faaliyetlerini durdurdu. Ancak yeni takım olarak Kayserispor ve İstanbul United İkinci Küme’ye alındı. İkinci Küme şimdilik 9 takımla başlayacak.

Birinci Küme karşılaşmaları 17 Eylül’de start alacak, İkinci Küme’de ilk hafta maçları 24 Eylül veya 1 Ekim tarihinde oynanacak.

Her iki kümede ilk haftanın programı şöyle:

Birinci Küme: GS FC-Esenler FC, Mehmetçik-Türkmenköy, Yeni Boğaziçi-Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Yalova-Gaziantepspor, Koçgiri-Bağcıl, Fenerbahçe-Trabzonspor

İkinci Küme: Doğan TB-MTG, Küçük Kaymaklı-Kayserispor, İstanbul United-Yavruvatan, Diyarbakırspor-Baf Ülkü Yurdu, Pekünspor-by