Türkiye U17 Milli Takımı sonuncu oldu

Cambridge Üniversitesi Çin sansürü kararından döndü— 23 Ağustos 2017
İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi, yayınevinin Çinli okurların yüzlerce akademik makaleye erişimini engelleme kararından geri döndü.
Türkiye U17 Milli Takımı, İngiltere’de düzenlenen dörtlü turnuvada sonuncu oldu.
St.George’s Park Turnuvası’nda karşılaştığı İngiltere, İtalya ve İskoçya’ya mağlup olan gençlerimiz sıfır puanla son sırada kaldı.
İlk maçta evsahibi İngiltere ile karşılaşan U17 takımımız, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İkinci maçta ise rakibi İtalya idi. Milliler, İtalya’ya da 2-0 yenildi. Son maçını ise Salı günü İskoçya ile oynayan U17 Milli Takımı, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı.
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