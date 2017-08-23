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Türkmenköy’ün umudu gençler

— 23 Ağustos 2017

Genç Ali, Türkmenköy’ün hazırlık maçında dört gol kaydetti.

Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Türkmenköy, yeni sezon hazırlıklarını özel karşılaşmalarla sürdürüyor.

Beşinci hazırlık maçını geçen hafta Fenerbahçe ile oynayan Türkmenköy, çok sayıda yabancı oyuncu denediği ve 120 dakika oynanan maçta rakibini 14-4 yendi. Yeşil-Beyazlı ekibin takım sorumlusu Mustafa Dereci, geçen yıl oynayan Türk oyuncuların büyük çoğunluğunun kadroda yer almaya devam ettiğini belirtti. Dereci, “Yeni kadromuza katılacak yabancı oyuncular konusunda titiz davranıyoruz. Şimdi bu yabancıları deneme aşamasındayız. Lige kadar aramıza katılacakları belirleyeceğiz” dedi.

Gençlere de önem verdiklerini kaydeden Mustafa Dereci. “Bu sene aramıza katılan Ali çok yetenekli. Henüz 16 yaşında. Menajerimiz Tolga, görev yaptığı Crawley Town altyapısına da Ali’yi götürdü. U18 takımının değişmez elemanı oldu” şeklinde konuştu.

Türkmenköy yöneticisi Dereci, bazı kulüpleri de eleştirerek, “Şu anda ligimizde sponsor bulamayıp, kapanma tehlikesi yaşayan kulüpler varken, bazıları 16-17 sponsorla hava atıyor. Halbuki bu sponsorlardan bazıları zor durumda olan kulüplere yönlendirilse daha iyi olmaz mı?” diye sord

Türkmenköy’ün, Fenerbahçe ile oynadığı özel maçtan bir an.

 

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