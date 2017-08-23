Uyku ona ölüm gibi geliyor

‘Kötü işler sağlığa işsizlikten daha fazla zarar veriyor’— 23 Ağustos 2017
İngiltere’de bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kötü bir işte çalışmanın insan sağlığına işsizlikten daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu.
İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki Liam Derbyshire, hastalığı nedeniyle her uyuduğunda ölüm tehlikesiyle yüz yüze geliyor.
Dünyada sadece bin 500 kişide görülen santral hipoventilasyon sendromuyla dünyaya gelen Derbyshire, her uykuya daldığında akciğer fonksiyonları duruyor. Doktorların doğduğunda 6 aylık ömür biçtiği Derbyshire, tüm zorluklara rağmen 17 yıldır yaşam destek ünitesiyle hayatını sürdürüyor. Uyumadan önce solunum cihazına bağlanan genç adam, her gece bir refakatçi tarafından takip ediliyor.
Hastanın babası Peter Derbyshire, “Bana iyi uyuyor musun diye sorarsan; hayır. Oğlumun doğduğu günden itibaren huzurla uyuyamıyorum. Belki bunun ona son kez iyi geceler diyor olabileceğimi düşünerek sürekli endişeleniyorum” diye konuştu. (MYNET.COM)
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