Toplumun kahramanı Nilgün Canver son yolculuğuna uğurlandı

Haber & fotoğraflar: Onur Uz

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yapmanın yanı sıra girişimciliği ve Türkçe ve İngilizce konuşan toplumları birbirine bağlama sürecinde bir toplum kahramanı olan Nilgün Canver’in cenazesi 1 Eylül sabahı East Finchlet Crematorium’unda gerçekleşti.

Toplumdan birçok simanın yanı sıra Britanya ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Tottenham Milletvekili David Lammy ve Wood Green Milletvekili Catherine West gibi önemli politik isimlerin de katıldığı cenazede Canver, herkesin kalbinde yer ettiği güzel anıların yad edilmesiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ayin Lideri Michael Ward tarafından sunulan cenazede Jeremy Corbyn, Canver hakkında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Nilgün hayatı boyunca Türkçe konuşan toplumları daha çok sosyal yaşama katma amacını gütmüştü. Çalışkanlığı ve işine olan düşkünlüğüyle hepimizi kendine hayran bırakan bir azmi vardı. Kendisi aramızdan ayrılmış olabilir ancak İşçi Partisi olarak ardında bıraktığı birleştirici güce her zaman sahip çıkacağız ve parti olarak onu çok özleyeceğiz”

Tottenham Milletvekili David Lammy ise, şu sözlere yer verdi:

“Nilgün, politik hayatım boyunca beni arayıp ‘Sana yardım etmek istiyorum’ diyen çok az politik isimden biriydi. Türkçe konuşan toplumların sıklıkla yaşadığı Kuzey Londra’da bana Türkiye’yi, toplumları ve politik durumları anlatır, beni hep aydınlatırdı. İşçi Partisi olarak onu çok özleyeceğiz”

Cenaze seremonisi boyunca Canver’in sevdiği şarkılar olan Sessiz Gemi, Uzun İnce Bir Yoldayım gibi şarkılara yer verilirken Füsun Demirel “Anlatamıyorum” adlı şiiri okudu. Nilgün Canver’in kız kardeşi Nilüfer Canver ve erkek kardeşi Tuncay Canver de, bu acılı günde büyük bir aile olarak Canver’i anmaya geldikleri için katılımcılara teşekkür ettiler.

Seremoni, Nilgün Canver’e son kez ‘elveda’ demek adına ‘Ave Maria’ eserinin çalınmasıyla son buldu.

Londra Gazete olarak Nilgün Canver’in tüm yakınlarına baş sağlığı diliyor, hayatı boyunca toplumu birleştiren gücü ve sevgisi ile çalışan Canver’i en içten dualarımız ve minnetimizle anıyoruz.