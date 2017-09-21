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Whatsapp, İngiltere krizi ile gündeme geldi!

— 21 Eylül 2017

 

Her gün bir milyardan fazla mesajın gönderildiği günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, adeta SMS’i tahtıdan indirerek günlük kullanımda standart bir iletişim aracı haline geldi.

Kısa süreli kesintilerin bile büyük aksaklıklara neden olduğu WhatsApp’ın devasa bir kitleye sahip olması, kullanıcı verilerine erişmek isteyen hükümet ve güvenlik güçlerinin hedefi haline gelmesine neden oluyor.
İngiltere hükümeti şifrelenmiş mesajları görmek istiyor! Sky News’te yer alan habere göre, terör ve diğer ciddi suçlarla ilgili soruşturmaların yüzde 80’inin şifrelenmiş konuşmalar nedeniyle çözülmekte zorluk çekildiğini belirten İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yaz aylarında WhatsApp’tan şifrelenmiş mesajlara erişme talebinde bulundu.

Terör örgütlerinin WhatsApp ve Telegram gibi mesajların şifrelendiği uygulamaları sıklıkla kullandığını belirten Sky Newsİngiltere istihbarat yetkililerinin teknoloji şirketleri ile uzlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ve şifrelenmiş mesajlara erişilebileceğini ümit ettiğini ifade ediyor.

Mart ayında Londra / Westminster‘da düzenlenen terör saldırısının faili Halid Masood tarafından gönderilen ve alınan mesajları görmek isteyen istihbarat yetkilileri, WhatsApp’tan bir kez daha olumsuz cevap almıştı. Uzmanlar ise WhatsApp gibi servislerin bu talepleri kullanıcıların güveninin sarsılması ve arka kapı oluşturulması halinde sistem güvenliğinin tehlikeye atılması riski nedeniyle kabul etmediğini ifade ediyor. (HABERLER.COM)

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1 Comment

  1. Toplu Sms Fiyatları 18 Ekim 2017 at 8:34

    whatsapp hizmeti ile Başlıklı Toplu Sms gönderiliyor. Yeni çıkan bu hizmette kurumların gönderici başlığı oluşturup halkına whatsapp üzerinden mesaj göndermelerine olanak sağlıyor. Sms göndermek için Güzel bir uygulama.

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