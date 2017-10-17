Cep telefonu kullanan sürücülere ömür boyu hapis

İngiltere’de düzenlenen yeni yasalar kapsamında cep telefonlarını kullanırken kaza yapıp, birini öldüren sürücülere ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

Cep telefonu kullanırken, alkol veya uyuşturucu kullanıp birini öldüren sürücülere yeni yasalar uyarınca ömür boyu hapis cezası verilebilecek. Hükümet, bu konuda halkın istek ve şikayetlerini değerlendirip bu konuda pervasız bir şekilde araç kullanmaya devam eden sürücüler için daha sert cezalar getirilmesini önerecek.

Tehlikeli sürüş ve ölüme neden olabilecek, içki ya da uyuşturucu etkisi altında dikkatsiz araba kullananlar artık yeni dönemdeki ağırlaştırılmış cezalara çarptırılabilecek.

Adalet Bakanı Dominic Raab yeni yasa hakkında şunları söyledi:

“Kazalardaki oranları uzun süre inceledik ve 9000 üzerinde şikayet aldık. Yaşanan kaza vakalarını, mağdur ailelerin şikayetlerini gördük. Bu konuda anketler düzenledik ve anketler sonucunda %90’nın üzerinde cezaların arttırılması gerektiği ile ilgili geri dönüşler aldık. Yeni dönemde yasada bulunan bu boşluğu doldurmak ve sürücülerin artık daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde araç kullanmaları gerektiğini bu şekilde göstermek istiyoruz. Bu sayede ölümle sonuçlanan kaza oranlarının azalacağına ve mağdur ailelerinde acısının bir nebze hafifleyeceğine inanıyoruz.”

Haber, karayolu güvenliği sadakati kampanyalarının direktörü Jason Wakeford tarafından olumlu karşılandı. Wakeford konu ile ilgili olarak kayıtsız sürüşün bir sonucu olarak yollarda öldürülen insanların aileleri için büyük bir kazanç olarak nitelendirdi ve “Hukuki kitapların yasaları çılgınca kıran sürücülerin eylemleriyle canlarını sıkan binlerce ailenin aleyhine tartıldığını son olarak fark etmesi için hükümeti attığı bu adım için alkışlıyoruz.” dedi.