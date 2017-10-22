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Chelsea pes etmedi

— 22 Ekim 2017

Premier League’in 9. haftasında son şampiyon Chelsea, evinde geri düştüğü maçta Watford’u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Pedro ile öne geçen ev sahibi Chelsea’ye cevap, 45. dakikada Abdoulaye Doucuré’den geldi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Watford, 49. dakikada Roberto Pereyra ile maçta ilk kez öne geçti. Ancak pes etmeyen Chelsea, 60. dakikada Alvaro Morata‘nın yerine oyuna giren Michy Batshuayi‘nin öncülüğünde geri dönüş ateşini yaktı.

71. dakikada fileleri havalandırarak maça eşitliği getiren Londra ekibi, baskısını sürdürerek 87. dakikada Cesar Azpilicueta‘nın kafa golüyle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı. Gol perdesini kapatan isim duraklama dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi oldu ve Chelsea maçı 4-2 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 16’ya yükselten Chelsea, ligde 3 maç sonra aldığı mağlubiyetle 15 puanda kalan Watford’un üzerine çıktı. (HABERLER.COM)

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