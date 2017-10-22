‘En az 5 partnerle oral seks, erkeklerde kanser riskini artırıyor’

İngiltere’de rehine paniği!— 22 Ekim 2017
İngiltere’nin Nuneaton bölgesinde polis, bir AVM’yi abluka altına aldı, giriş çıkışlar yasaklandı.
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, birden fazla partner ile oral seks yapan erkeklerin baş ve boyun kanserine yakalanma riski çok daha yüksek. Oxford Üniversitesi’nin yayınladığı bir tıp dergisi olan Annals of Oncology’deki yeni bir araştırmaya göre, sigara içen ve 5 ya da daha fazla partnerle oral seks yapan erkeklerde HPV olarak bilinen kanser türüne yakalanma riski yüksek bir ihtimal.
OrSigara içmenin de erkeklerde HPV’nin neden olduğu kanser riskini artırdığı belirtilen araştırmaya araştırmaya göre, 5 ya da daha fazla oral seks partneri olan ve aynı zamanda sigara içen erkeklerin yüzde 15’inde HPV virüsü için yapılan test sonuçları pozitif çıktı.
ERKEKLERDE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR
Doktorlar, bu iki davranışın erkeklerde kanser riskini artırdığına ilişkin araştırma sırasında buldukları yeni kanıtların, baş ve boyun kanseri ile ağız
ve yutak kanserine yakalanabilecek kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacağını umuyor.
Diğer taraftan yaşları 20 ile 69 arasında değişen 13.089 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, oral seks yoluyla bulaşan HPV’nin neden olduğu kanserin (kaç tane oral seks partnerleri olduğundan bağımsız olarak) kadınlar arasındaysa yaygın olmadığı belirtiliyor.(MYNET.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak