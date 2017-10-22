‘En az 5 partnerle oral seks, erkeklerde kanser riskini artırıyor’

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, birden fazla partner ile oral seks yapan erkeklerin baş ve boyun kanserine yakalanma riski çok daha yüksek. Oxford Üniversitesi’nin yayınladığı bir tıp dergisi olan Annals of Oncology’deki yeni bir araştırmaya göre, sigara içen ve 5 ya da daha fazla partnerle oral seks yapan erkeklerde HPV olarak bilinen kanser türüne yakalanma riski yüksek bir ihtimal.

OrSigara içmenin de erkeklerde HPV’nin neden olduğu kanser riskini artırdığı belirtilen araştırmaya araştırmaya göre, 5 ya da daha fazla oral seks partneri olan ve aynı zamanda sigara içen erkeklerin yüzde 15’inde HPV virüsü için yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

ERKEKLERDE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Doktorlar, bu iki davranışın erkeklerde kanser riskini artırdığına ilişkin araştırma sırasında buldukları yeni kanıtların, baş ve boyun kanseri ile ağız

ve yutak kanserine yakalanabilecek kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacağını umuyor.

Diğer taraftan yaşları 20 ile 69 arasında değişen 13.089 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, oral seks yoluyla bulaşan HPV’nin neden olduğu kanserin (kaç tane oral seks partnerleri olduğundan bağımsız olarak) kadınlar arasındaysa yaygın olmadığı belirtiliyor.(MYNET.COM)