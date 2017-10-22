Grup seks teziyle doktora derecesi aldı

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İngiltere’deki Birmingham City Üniversitesi’nden Ryan Scoats, doktora tezini daha önce hiç araştırılmadığını keşfettiği üçlü grup seks konusu üzerine yazdı. Scoats, savunmasını başarıyla tamamlayarak doktora derecesi aldı.
Birmingham City Üniversitesi’nden Ryan Scoats, yıllar önceki kız arkadaşıyla birlikte bir başka kadınla cinsel ilişki yaşadı. Daha sonra bu gibi ilişkilerle ilgili bir inceleme olup olmadığını inceleyen Scoats, iki erkek ve bir kadının yer aldığı üç kişilik grup seksle ilgili hiçbir araştırma yapılmadığını keşfetti ve doktora tezini bunun üzerine yazmaya karar verdi.
AYLARCA GRUP SEKSLE İLGİLİ RÖPORTAJ YAPTI
Independent’ta yer alan habere göre,araştırması sırasında aylarca genç kadın ve erkeklerle cinsel deneyimleri hakkında röportaj yapan Scoats’ın tezi, savunma aşamasını başarıyla geçti.
Scoats, bu konu hakkında edindiği bilgiler sayesinde doktora derecesini aldı.
KİMİSİ KAÇIYOR KİMİSİ İLİŞKİSİNİ BU YOLLA SAĞLAMLAŞTIRIYOR
Scoats’ın araştırmasına göre, gençler grup seks sırasında fiziksel etkileşimden kaçınıyor.
Birçok genç çift de bu yolla ilişkilerini sağlamlaştırıyor.(MYNET.COM)
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